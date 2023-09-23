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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 00:00

İ L A N

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2022/424 Esas
KARAR NO : 2023/292
Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan mahkememizin 04/04/2023 tarihli ilamı ile 165/1 maddesi gereğince 80 TL ve 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Sadık ve Canan oğlu, 15/06/1982 doğumlu, Van, İpekyolu, Şerefiye mah/köy nüfusuna kayıtlı SERKAN İVELİK'e gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01896125

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#Basın No ILN01896125#İlangovtr