T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/424 Esas

KARAR NO : 2023/292

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan mahkememizin 04/04/2023 tarihli ilamı ile 165/1 maddesi gereğince 80 TL ve 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Sadık ve Canan oğlu, 15/06/1982 doğumlu, Van, İpekyolu, Şerefiye mah/köy nüfusuna kayıtlı SERKAN İVELİK'e gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01896125