T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/283 Esas

KARAR NO : 2023/432

Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Parayı Sahte Olduğunu Bilerek Tedavüle Koyma suçundan mahkememizin 11/05/2023 tarihli ilamı ile 197/3 maddesi gereğince beraatine karar verilen M.Nader ve Rahaf oğlu, 15/01/1994 doğumlu ADNAN ZAITOUNI'ye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01896119