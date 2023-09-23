T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/206 Esas

KARAR NO : 2023/85

Hakaret suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/02/2023 tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Tahir ve Birdane kızı, 10/02/1996 doğumlu, Hatay, Kırıkhan, Cumhuriyet mah/köy nüfusuna kayıtlı DAMLA ORBEYİ'ne gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01896133