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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 00:00

İ L A N

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2021/206 Esas
KARAR NO : 2023/85
Hakaret suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/02/2023 tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Tahir ve Birdane kızı, 10/02/1996 doğumlu, Hatay, Kırıkhan, Cumhuriyet mah/köy nüfusuna kayıtlı DAMLA ORBEYİ'ne gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01896133

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#Basın No ILN01896133#İlangovtr