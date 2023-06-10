T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N

KARAR NO : 2023/415

Davacı İnce Memet Sunal vekili tarafından davalı AHMED M M KARIM AHMET MM KARIM aleyhine açılan ihtiyaç nedeni ile tahliye davasının 07/04/2023 tarihinde yapılan duruşması sonunda:

Açılan davanın KABULÜ İLE,

Davalının dava konusu Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir 24. Bölge B5 Blok Daire : 3 Başakşehir /İstanbul adresindeki taşınmazdan davalının tahliyesine, Kiralananın boş olarak davacıya teslimine,

Alınması gereken 2.295,21TL harçtan peşin alınan573,81 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.721,40TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Davacı tarafından yapılan 4.473,81 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

HMK' nun 333. Maddesi gereğince hükmün kesinleşmesinden sonra taraflarca başlangıçta yatırılan ve kullanılmayarak arta kalan gider avansının kendilerine iadesine,

Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. göre hesaplanan (bir yıllık kira bedeli üzerinden ) 5.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, Mahkememizce davalı AHMED M M KARIM'a dava dilekçesinin daha önce ilanen tebliği yapıldığından bu kez kararın da ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine hitaben yazılacak dilekçe ile istinaf edilmediği takdirde kararın bu hali ile kesinleşeceği, 99*****2574 yabancı kimlik numaralı, THUNAYA ve MOHAMED'den olma, 25/04/1975 doğumlu, Filistin uyruklu, AHMED M M KARIM'a GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞİ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.17/05/202

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