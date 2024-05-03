T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2023/147 Esas

KARAR NO : 2024/89

MÜŞTEKİ :SAEED ARABI, Abedın ve Robabe oğlu, 1975 SHAR REY doğumlu.

KARAR TARİHİ : 05/03/2024

Nitelikli Yağma suçundan Mahkememizin 05/03/2024 tarih ve 2023/147 Esas - 2024/89 Karar sayılı kararı ile sanıklar Ruhin Hasanov ve Ali Babayev hakkında müsnet suçtan neticeten ayrı ayrı 2 Yıl 7 Ay 15 Gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen Abedın ve Robabe oğlu, 1975 Shar Rey doğumlu SAEED ARABI'nın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİ, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/05/2024

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