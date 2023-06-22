T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2017/65

Elazığ İli Kovancılar İlçesi Kovancılar/Merkez nüfusuna kayıtlı Sefer ve Şadiyeden olma 01/09/1982 doğumlu EBUBEKİR KÖSE'nin yaşadığına dair herhangi bir emare elde edilemediğinden, EBUBEKİR KÖSE'nin yaşayıp yaşamadığı, hakkında bilgisi bulunanların mahkememizin 2017/65 Esas sayılı dosyasına ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ile EBUBEKİR KÖSE'nin yaşıyorsa kendisinin duruşmanın bırakıldığı 11/09/2023 günü saat 10:30'dan önce mahkememize bilgi verilmesi ilan olunur.08/06/2023

GAİP

TC KİMLİK NO: 23158744510

ADI SOYADI : EBUBEKİR KÖSE

BABA ADI : SEFER

ANA ADI : ŞADİYE

DOĞUM TARİHİ :01/09/1982

DOĞUM YERİ : KARAKOÇAN

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