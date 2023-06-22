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T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 00:00

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İLAN

Sayı : 2017/65
Elazığ İli Kovancılar İlçesi Kovancılar/Merkez nüfusuna kayıtlı Sefer ve Şadiyeden olma 01/09/1982 doğumlu EBUBEKİR KÖSE'nin yaşadığına dair herhangi bir emare elde edilemediğinden, EBUBEKİR KÖSE'nin yaşayıp yaşamadığı, hakkında bilgisi bulunanların mahkememizin 2017/65 Esas sayılı dosyasına ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ile EBUBEKİR KÖSE'nin yaşıyorsa kendisinin duruşmanın bırakıldığı 11/09/2023 günü saat 10:30'dan önce mahkememize bilgi verilmesi ilan olunur.08/06/2023
GAİP
TC KİMLİK NO: 23158744510
ADI SOYADI : EBUBEKİR KÖSE
BABA ADI : SEFER
ANA ADI : ŞADİYE
DOĞUM TARİHİ :01/09/1982
DOĞUM YERİ : KARAKOÇAN

#ilangovtr Basın no ILN01850473

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