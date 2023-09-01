T.C. KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/52 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, Topallar mevktii 6966 ada 6 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; kuzeyindeki ark ve yola cepheli olup, Güneyindeki Konya -Ereğli Devlet Yoluna 40 metre, Batısındaki Sakyatan Mahallesi yerleşim yerine 2.26 km, Yeni yapılan Konya Çevre Yoluna 12 km, Adana Çevre Yolu Caddesi ve Konya Ereğli Caddesinin kesiştiği kavşağa 24 km, ve Şehir merkezi olan Valilik Binasına 28 km mesafededir. Taşınmazın toprak yapısı Killi- tınlı, topografik yapısı % 0-2 düz, düze yakın eğimli, orta verimli, taşlık, drenaj ve alkalilik problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Komşu parsellerle gerek toprak yapısı ve gerekse yetiştirilebilecek kültür bitkisi yetiştiriciliği bakımından benzer özellikler taşımaktadır.

Adresi : Sakyatan Mahallesi Topallar Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 56.498,56 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım imar planında Tarım ve Sulama alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 11:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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