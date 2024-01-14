T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/154 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/154 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HACI KAYMAK Mahalle/Köy, 28796 Ada, 2 Parsel, 5. Kat, C Giriş 11 Nolu Bağımsız bölüm mesken ...

Adresi : Şeker Mahallesi, Giriş Sokak No: 2/11 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 115,47 m2

Arsa Payı : 53/3988

İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında, MESKEN sahasında kaldığı E:2,10 Taks 0,25 olduğu belirlenmiştir. Parsel imar uygulaması görmüş imar parseli konumundadır.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 14:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01966386