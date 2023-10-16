T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/157 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/157 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi,20237 ada 11 parsel numaralı, 1.000,04 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz; doğusunda ve kadastro paftasında mevcut olan Dörtokka caddesine cephelidir. Güney, Kuzey ve batısı komşu taşınmazlarla çevrilidir. Halen üzerinde yapı ve müştemilat yoktur. Taşınmaz Dutlu Caddesine 120 m. Yorgancı Caddesine 600 m, Eski Meranı Caddesine 700 m, Meram Devlet Hastanesine 3 km. Meram Belediyesine 5 km ve Valiliğe 7,5 km mesafededir.

Adresi : Durunday Mahallesi, Dörtokka Caddesi, No:48 Meram/Konya Adreslerindeki 2 Katlı Evin Kuzeyinde Yer Almaktadır Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.000,04 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında Ayrık 2 kat Mesken, l000 m2 ye 1 ev sahasında, TAKS: 0.20 ve KAKS: 0.30 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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