T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/71 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Oraklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sızma Fevziçakmak mahallesi, 218 ada 72 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde kıymet takdiri tarihi itibarıyla sabit tesis ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz yerleşim yerine yakındır. Taşınmazın çevresi komşu arazilerle çevrilidir. Taşınmazın paftasında yola cephesi yoktur. Ulaşımıkomşu taşınmazlardan haricen geçmek suretiyle sağlanmaktadır. Taşınmazın çevresinde bulunanemsal diğer komşu taşınmazlarda tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Taşınmaz İstanbul yoluna 5.82 km, Selçuk üniversitesi kampus alanına 6.90 km ve sızma yeni yerleşim yerine 3.00 km ve Konyavilayet merkezine 23,52 km mesafededir.

Adresi : Sızma Fevziçakmak Mahallesi Yazı MevkiiSelçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 13.000 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım planında Tarım Alanı sahasına isabet etmektedir. Kadastro parselidir. Uygulama görmemiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sızma Selçuklu mahallesi, Yaylacıönü mevkii, 238 ada 107 parsel parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde kıymettakdiri tarihi itibarıyla sabit tesis ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz yerleşim yerine uzaktır. Taşınmazın çevresi komşu arazilerle çevrilidir. Taşınmazın paftasında doğusunda bulunan yola cephesi vardır. Ulaşımı buradan sağlanmaktadır. Taşınmazın çevresinde bulunan emsal diğer komşu taşınmazlarda tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Taşınmaz İstanbul yoluna 9.55 km, Selçuk üniversitesi kampus alanına 12.26 km ve sızma yeni yerleşim yerine 7.48 km ve Konya vilayet merkezine 27.20 km mesafededir

Adresi : Sızma Selçuklu Mahallesi Yayalacıönü Mevkii Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 22.412 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli nazım planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir. Kadastro parselidir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 10:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sızma Selçuklu mahallesi , Söğütderesi mevkii, 234 ada 50 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde kıymet takdiritarihi itibarıyla sabit tesis ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz yerleşim yerine yakındır. Taşınmazın çevresi komşu arazilerle çevrilidir. Taşınmazın paftasında güneyinde bulunan yola cephesi bulunmaktadır. Ulaşımı buradan sağlanmaktadır. Taşınmazın çevresinde bulunan emsal diğer komşu taşınmazlarda tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Taşınmaz Sızma merkezine 2.50 km , İstanbul yoluna 9.15 km, Selçuk üniversitesi kampus alanına 14.00 km ve sızma yeni yerleşim yerine 9.40 km ve Konya vilayet merkezine 27.90 km mesafededir.

Adresi : Sızma Selçuklu Mahallesi Söğütderesi MevkiiSelçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 36.014 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir. Kadastro parselidir.

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2023 - 11:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01889886