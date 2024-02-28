T.C.

KONYA

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/23 Esas



İ L A N

DAVALI : AYŞE GÜL VURAL, Bayar ve İmran'dan olma 1980 doğumlu



Mahkememize açılan ve görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;



Davaya konu edilen muris İmran Yurdakoç'un bankalarda bulunan parası ve taşınmazlarının Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi için mahkememize açılan davada verilen kararın adresinize tebliği yapılamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



İş bu ilan Konya 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 20/12/2023 Tarih 2022/23 Esas 2023/2411 Karar sayılı kararı ve 18/01/2024 tarihli Tashih Kararının tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 2 haftalık süre içeresinde itirazlarınızı bildirmediğiniz taktirde kararın kesinleşeceği İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01991665