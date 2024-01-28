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T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 00:00

T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN 

Sayı : 2023/1426 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda kimlik bilgileri bulanan 309*****084 T.C. Kimlik numaralı Abdüsselam UYARER'e 2015yılından bu yana haber alınamadığı belirtilerek gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olup, Abdüsselam UYARER'in hayatta olup olmadığı ve gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanununun 33/2-3 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 52********54
ADI SOYADI : ABDÜSSELAM UYARER
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : NURİYE
DOĞUM TARİHİ : 14/08/1996
DOĞUM YERİ : DEN HAAG HOLLANDA

#ilangovtr Basın no ILN01973447

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#Basın No ILN01973447#İlangovtr