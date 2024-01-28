T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



Sayı : 2023/1426 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;



Aşağıda kimlik bilgileri bulanan 309*****084 T.C. Kimlik numaralı Abdüsselam UYARER'e 2015yılından bu yana haber alınamadığı belirtilerek gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olup, Abdüsselam UYARER'in hayatta olup olmadığı ve gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanununun 33/2-3 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 52********54

ADI SOYADI : ABDÜSSELAM UYARER

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : NURİYE

DOĞUM TARİHİ : 14/08/1996

DOĞUM YERİ : DEN HAAG HOLLANDA

#ilangovtr Basın no ILN01973447