T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
İLAN
Sayı : 2023/1426 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda kimlik bilgileri bulanan 309*****084 T.C. Kimlik numaralı Abdüsselam UYARER'e 2015yılından bu yana haber alınamadığı belirtilerek gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olup, Abdüsselam UYARER'in hayatta olup olmadığı ve gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanununun 33/2-3 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 52********54
ADI SOYADI : ABDÜSSELAM UYARER
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : NURİYE
DOĞUM TARİHİ : 14/08/1996
DOĞUM YERİ : DEN HAAG HOLLANDA
#ilangovtr Basın no ILN01973447