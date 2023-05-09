T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

DAVALI : MUHAMMED RUŞDİ REŞİD, Farac ve Fatıma Aryan'dan olma, 04/07/1977 Halep d.lu,

Davacı FATTUM NASAN ile Davalı MUHAMMED RUŞDİ REŞİD arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin Türkiye'de mülteci olarak bulunduğunu, davalının müvekkilini ve müşterek çocukları Türkiye'ye gönderdiği tarihten bu yana müvekkili ve müşterek çocuklarla iletişim kurmadığını, müvekkilinin Kızılay'ın yardımları ve çevrenin desteği ile geçindiğini, davalının en büyük çocuk ile iletişim halinde olduğunu, müvekkilinin bu sayede davalının Suriye'de ikinci bir evlilik yaptığını öğrendiğini, , müvekkilinin davalıyı defalarca çağırdığını ancak davalının gelmediğini, evlilik birliği süresince davalının hem müvekkiline hem de müşterek çocuklara fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığını, müşterek çocuk Vaddah Reşid'e bıçak dahi çektiğini belirtmiş, tarafların boşanmalarına ve müşterek çocukların velayetinin müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep etmiş olup, ilan tarihinden 7 gün sonra cevap verme süreniz işlemeye başlayacak olup, 2 hafta içerisinde HMK'nın 129 maddesindeki şartları taşıyan dilekçe ile cevap vermeniz, cevap dilekçenize delillerinizi bildirmeniz, verilen kesin süre içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz yada dilekçeniz de delil bildirmemeniz halinde cevap hakkından ve bildirmediğiniz her delilinizden vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca duruşma 04/07/2023 günü saat 10:15'e bırakılmış olup, davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelinmediği takdirde diğer tarafın duruşmaya geldiğinde ve yargılamaya devam etmek istediğinde gıyabınızda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tanık isim ve adresleri dışında HMK 139/1-ç maddesi uyarınca açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirtmek suretiyle bildirip sunmadığınız delillerinizi sunmak, elinizde bulunan belgeleri bu anlamda tüm delilleri delil dilekçesine eklemek, başka yerden getirtilecek belge, dosya ve diğer deliller için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde bildirmeniz, belirtilen bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde verilen kesin süre içerisinde sunmadığınız, bulunabilmesini sağlayan bilgileri bildirmediğiniz her delilden HMK'nun 94 ve 139/1-ç maddesi uyarınca vazgeçmiş sayılacağınız, aynı duruşma tahkikat duruşmasına geçileceği, bir sonraki yapılacak tahkikat duruşmasında belirlenen gün ve saate geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği hususları tarafınıza İHTAR OLUNUR. ilanen tebliğ olunur.

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