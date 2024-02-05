T.C. KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/234 Esas

DAVACI : ABDULLAH BÜYÜKBELLİ - 15476567360 - Skolsparet 33 lgh 1505 Angered 424 31 9973 ANGERED/İSVEÇ



DAVALI : ÜMMÜ MEDİHA BÜYÜKSİRKECİ



Davacı tarafından Mahkememize açılan Haksız İşgal Tazminatı davasının yapılan yargılamasında, davacı vekili Av. Mesut Mustafa Akyol'un vekillikten çekilme dilekçesi, davacının yurtiçi ve yurtdışı adresine tebliğ edilemediğinden ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, vekillikten çekilme dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Davacı Abdullah Büyükbelli'nin duruşma tarihi olan 18/04/2024 günü saat:11:35'te Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde HMK'nun 150. maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilebileceği hususu, vekillikten çekilme dilekçesi ve duruşma günü tebliğinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

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