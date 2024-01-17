T.C.KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2023/343

ESAS NO: 2023/343Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Yuvacık , Serdar Mahallesi, Selahattin Eyyübi Caddesi, 2946ada, 6 (eski yuvacık mahallesi, 569 parsel)parselde kayıtlı maliki RECEP TOPDEMİR olantaşınmaz Belediye Encümeninin 21/06/2017 tarih ve 1579sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescili yapılacaktır.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kocaeli E-5 Şubesine yatırılacaktır

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilgililere duyurulur.31/10/2023

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