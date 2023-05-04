T.C. KOCAELİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : LUDMILA PALA Bayraktar Mahallesi, Çukur Sokak No:29/1 İzmit / KOCAELİ

Davacı Maliye Hazinesi tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ;

Dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış ise de, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligatlar adres araştırmasına rağmen yapılamamıştır. Hakkınızda açılan dava 14/03/2023 tarihinde karara çıkmış ve davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğundan Gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesi iş bu ilanın yayım tarihine müteakip 7 gün sonunda adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde BAM ilgili Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere dilekçe ve istinaf dilekçesine cevap dilekçesi verebileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 25/01/2023

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