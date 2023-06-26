T.C. KOCAELİ 4. AİLE MAHKEMESİNDEN (DAVA DİLEKÇESİNİN İLANEN TEBLİĞİ)

ESAS NO : 2022/1001 Esas

DAVALI : SERCAN YILMAZ Kuruçeşme Fatih Mah. Mehtap Sk. No:11 . İzmit / KOCAELİ

Davacı GÖNÜL YILMAZ tarafından Davalı SERCAN YILMAZ aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiştir.

Kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesinin ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01853249