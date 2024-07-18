T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1057 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mardin ili Kızıltepe ilçesi Ülker Mahallesi 234 ada 1 parsel

ADA NO : 234

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 190704.63 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Şemse DÜRDAR

2-Semra DÖNDER

3-Kadir DÖNDER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/1057 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02062612