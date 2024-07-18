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T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 00:00

 

T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1057 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mardin ili Kızıltepe ilçesi Ülker Mahallesi 234 ada 1 parsel

ADA NO : 234
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 190704.63 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Şemse DÜRDAR
2-Semra DÖNDER
3-Kadir DÖNDER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/1057 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/05/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02062612

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#ILN02062612#İlangovtr