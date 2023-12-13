T.C.KIZILTEPE 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya No:2018/496Esas Karar No:2019/262

Hıdır ve Cemile oğlu, 23/11/1993 Deyrizor doğumlu Yabancı Kimlik numarası: 99147019426 olan İsmail Elsalih hakkında Birinci veya Dördüncü Fıkralarda Tanımlanan Fiillerin İşlenmesine İştirak Etmeksizin Bunların Konusunu Oluşturan Eşyayı Bu Özelliğini Bilerek ve Ticari Amaçla Satın Almak suçundan Kızıltepe 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 04/04/2019 tarih ve 2018/496 Esas, 2019/262 Karar sayılı kararı ile beraatine karar verildiği, kararın katılan kurum Mardin Gümrük Müdürlüğü tarafından istinaf edildiği, sanık İSMAİL ELHALİFE'nin yurtiçi aramalarına rağmen kendilerinin ve ikamet adresinin bulunamaması nedeniyle ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. Maddelerine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Sanığın yokluğunda tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yahut zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karara karşı yasa yolu hakkını kullanabileceği, katılan kurumun istinaf dilekçesine karşı diyeceklerini yazılı olarak mahkememize verilecek dilekçe ile bildirebileceği ilanen tebliğ olunur.

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