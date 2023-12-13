T.C.KIZILTEPE 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya No:2019/562Esas Karar No:2020/463

Turkiy ve Fatıma oğlu, 01/01/1984 Deyrizor doğumlu Yabancı Kimlik numarası: 99528104536 olan Şaban Elali Elhalife hakkında Birinci veya Dördüncü Fıkralarda Tanımlanan Fiillerin İşlenmesine İştirak Etmeksizin Bunların Konusunu Oluşturan Eşyayı Bu Özelliğini Bilerek ve Ticari Amaçla Satın Almak suçundan Kızıltepe 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17/12/2020 tarih ve 2019/562 Esas, 2020/463 Karar sayılı kararı ile neticeten 1 Yıl 3 Ay hapis ve 40,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın Türk Ceza Kanunu'nun 51. Maddesi gereğince sanığın adli sicil kaydında daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum olduğuna ilişkin bir kayıt bulunmadığı ve sanığın suçu işledikten sonra yargılama sürecinde tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde oluşan olumlu kanaat dikkate alınarak verilen cezanın 1 yıl 6 ay süre boyunca ertelenmesine, katılan kurum vekili adına 3400-TL vekalet ücretinin sanıktan tahsiline, dava boyunca yapılan yargılama gideri olan 235,20-TL'ninsanıktan tahsiline karar verilmiş olup, kararın katılan kurum Mardin Gümrük Müdürlüğü tarafından istinaf edildiği, sanık ŞABAN ELALİ ELHALİFE'nin yurtiçi aramalarına rağmen kendilerinin ve ikamet adresinin bulunamaması nedeniyle ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. Maddelerine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Sanığın yokluğunda hazır bulunmayan ilgililer için tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yahut zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi koşulu ile istinaf merciin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi olmak üzere ilgililerin karardan suret alabilecekleri de bildirilerek verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı, yasa yoluna başvurulmaz ise kararın kesinleşeceği olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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