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T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 00:00

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T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/404

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu Ankara ili Kızılcahamam ilçesi Yıldırımviran mahallesi 126 ada 14 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalıların hisseleri oranında tescili için mahkememizin 2023/404 esasında dava açılmıştır.
Taşınmazlarla ilgilisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Kızılcahamam Şubesine hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01929684

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#Basın No ILN01929684#İlangovtr