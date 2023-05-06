T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Davalılar, Ali Bal, Dursun Kurnaz, Ferdane Kurnaz, Ferudun Kurnaz, Fethiye Çevik, Harun Özer, Hasan Keskin, Mehmet Bal, Menzile Koç, Münevver Dağcı, Orhan Özer, Özlem Şimşek, Selma Özbay, Zübeyde Kurnaz, Fatma Bal aleyhine açılan Ankara ili, Kızılcahamam ilçesi, Doğanözü Mahallesinde kain 133 ve 2 parsel sayılı taşınmazın 4500,38 m² kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalıların hisseleri oranında tescili için mahkememizin 2023/151 Esas sayısında dava açılmıştır.

Taşınmazlarla ilgilisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Kızılcahamam Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01824686