Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 00:00

T.C.KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR MÜNİRE SOYDAN ve İBRAHİM AYDOĞAN
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar aleyhine, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, Meşeler Mahallesi' nde kain 140 ada 1 parsel (eski 602), Ömerağa Mahallesi' nde kain 272 ada 70 nolu (eski 273) parsel, aynı yer 1418 ada 2 nolu (eski 273) parsel, ve aynı yer 1420 ada 1 nolu (eski 273) parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak Ankara Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan ve mükerrer tapu kaydı olduğu iddia edilen kadastro tespiti işleminin iptali istemiyle dava açılmış olup dava dilekçesine ilişkin davetiyenin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davalılar Münire Soydan ve ibrahim Aydoğan' a işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde “HMK. 122.126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerini mahkememize sunması gerektiği hususu tensip zaptı ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01824487

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01824487#İlangovtr