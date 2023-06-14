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T.C. KIRIKKALE2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ

T.C. KIRIKKALE2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 00:00

DOSYA NO : 2022/363 Esas

KARAR NO : 2023/64
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 ay, İş yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından 1 yıl 6 ay hapis ezası ile cezalandırılmasına dair verilen ve katılan kurum tarafından istinaf edilen ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve gıyabi hükmün tebliği mümkün olmayan sanık Mustafa ve Cennet oğlu, (T.C. 32291119154) 04/04/1974 doğumlu AZMİ IŞIK hakkındaki hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya hakime onaylatmak şartı ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edebileceğiniz, istinaf etmediğiniz taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01845042

 

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#Basın No ILN01845042#İlangovtr