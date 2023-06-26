T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazın Savunma Sanayii Başkanlığı adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Vakıflar Bankası şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 28/03/2023 ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL

2023/560 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 126 1

2023/561 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 126 9

2023/562 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 126 8

2023/563 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 128 10

2023/564 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 128 24

2023/565 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 129 1

2023/566 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 130 26

2023/567 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 126 3

2023/568 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 123 6

2023/569 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 126 7

2023/570 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 126 6

2023/571 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 123 7

2023/572 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 130 17

2023/573 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 130 1

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