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T.C.

KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1039 Esas

Dahili Davalı: Emine ZENGİN

Mahkememizin 2023/1039 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Bahşılı ilçesi, Halim Şenses mahallesi, 2242 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 21.11.2024 günü saat 09.18'de yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, bilirkişi raporu ile adınıza 51,58 TL. kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki haftalık süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02054281