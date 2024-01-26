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T.C.KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/788 Esas

Dahili Davalı: Züleyha DOĞMUŞDahili Davalı: Mustafa TAŞÇI

Mahkememizin 2022/788 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Ahılı mahallesi, Kilise mevkii, 1054 ada 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 18.04.2024 günü saat 09.55'de yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda mirasçısı olduğunuz Satı ÖZAYDIN adına 2.345,76 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki hafta süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

Katip - 127336 Hakim - 174716

#ilangovtr Basın no ILN01973084