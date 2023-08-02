T.C.

KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/361 Esas

SAYIN SOLMAZ ÖZDEMİR

Mahkememizin 2023/361 Esas sayılı dava dosyasında dava konusu Kırıkkale ili, Aydınşıh köyü, 120 ada, 11 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işleminin yapan Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında, tüm çabalara rağmen tarafınıza dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı Solmaz Özdemir arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının 26/10/2023 günü saat 09:30'da yapılacak olan Ön İnceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları ilan olunur.

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