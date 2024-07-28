T.C.

KIRIKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/1 Tereke Satış

TEREKENİN TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI

Tereke Satış No:2024/1 Tereke

35263591408 TC kimlik nolu müteveffa Süleyman TÜRKEN'in terekesinde malvarlığı bulunmadığından İ.İ.K. 217 Maddesi gereğince terekesinin TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.



İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 60.000-TL. Tasfiye Gider Avansının alacaklılar tarafından peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tereke tasfiyesinin KAPATILACAĞI tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02067739