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T.C. KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 00:00

 

T.C.
KIRIKKALE
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/1 Tereke Satış

TEREKENİN TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI

Tereke Satış No:2024/1 Tereke

35263591408 TC kimlik nolu müteveffa Süleyman TÜRKEN'in terekesinde malvarlığı bulunmadığından İ.İ.K. 217 Maddesi gereğince terekesinin TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 60.000-TL. Tasfiye Gider Avansının alacaklılar tarafından peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tereke tasfiyesinin KAPATILACAĞI tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02067739

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#Basın No ILN02067739#İlangovtr