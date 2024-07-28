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T.C.
KIRIKKALE
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2024/1 Tereke Satış
TEREKENİN TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI
Tereke Satış No:2024/1 Tereke
35263591408 TC kimlik nolu müteveffa Süleyman TÜRKEN'in terekesinde malvarlığı bulunmadığından İ.İ.K. 217 Maddesi gereğince terekesinin TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 60.000-TL. Tasfiye Gider Avansının alacaklılar tarafından peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tereke tasfiyesinin KAPATILACAĞI tebliğ ve ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02067739