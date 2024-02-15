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T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/698 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Hatay ili Kırıkhan ilçesi, Başpınar Mahallesinde Eski 77 parselin sonucu oluşan 239 nolu parsel sayılı taşınmaz.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/698 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/01/2024
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