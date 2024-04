T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/624 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, İĞDELİ MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 143

PARSEL NO : 27

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 12470,07 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SELAMİ UYSAL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 14.921,36 TL

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN

YATIRILACAĞI BANKA : T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Kiraz Enerji Yatırım, Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından İzmir ili, Kiraz ilçesinde kurulacak rüzgar elektrik santrali hattına isabet eden taşınmazların kamulaştırılması projesi nedeniyle yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 981,41 m².lik kısmı için davacı kurum tarafından 2942 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; davacı kurum tarafından dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmına14.921,36 TL kıymet takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/624 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/11/2023

