T.C. KEŞAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/1272 08.11.2023

Karar No : 2023/862

İ L A N

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Erdoğan ve Kaniye oğlu, 01/08/1994 doğumlu EREN OKSAK hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 20/06/2023 tarih ve 2022/1272 Esas - 2023/862 Karar sayılı ilamı ile sanığın TCK'nun 191/1, 62/1, 58, 53 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanığa tebliğ işlemi gerçekleşememiştir.

1-İşbu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde, bir internet haber sitesinde ve basın ilan kurumu ilan portalında eş zamanlı olarak bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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