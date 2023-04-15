T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Mahkememize açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması neticesinde; 10/07/2018 tarih, 2016/586 Esas, 2018/305 Karar sayılı ilam ile, 478*****854 T.C. Kimlik numaralı Davacı BÜLENT ELESER ile, Rusya Federasyonu uyruklu Davalı ANASTASİYA VİNOGRADOVA'nın T.M.K.’nın 166/1 maddesi gereğince Boşanmalarına karar verilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılmak üzere Davalı ANASTASİYA VİNOGRADOVA'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01813789