T.C. KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/950 Esas

TASFİYE

MEMURU : KURTCEBE KİREÇÇİ 296****7756

Davacı Egemet Ege Metal Dövmke Sanayi ve Tic. Ltd. Şti tarafından Kemalpaşa Maliye Hazinesi ve Tasfiye Halinde Muharrem Kireççi Teknik Oto İşl. AŞ aleyhine açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi özetle; Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/1050 Esas sayılı kararı ile davacı ve davalı hazinenin sahip olduğu İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Mah. 3734 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verildiği, satış dosyasından yapılan açık ardırmada taşınmazın davalıya ait 267,321m²'lik hissesinin davacı tarafından mağdur olmamak adına bedeli karşılığında satın alındığını, Mal Müdürlüğüne bedelin ödendiğini, davacının davalıdan önce ilk malikinden alındığı için davacının ilgili yerin bedelini iki kez ödediğini, taşınmazın Muharrem Kireççi AŞ ye atanan tasfiye memuru ile yapılan sözleşme yolu ile satın alındığını, bu nedenle davanın kabulü ile dava konusu taşınmazın 267,31m²'lik kısmı için davacının Kemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/5 satış dosyasına davalı hisse bedeli, harç ve masraf olmak üzere tespit edilecek tüm ödediği bedelin 190.000,00TL'sinin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir. (Dilekçenin tebliğinden itibaren HMK'nun 122,126,127 ve 129.maddeleri uyarınca davaya cevaplarınız ile varsa usulü itirazlarınızı ve delillerinizi 2 haftalık kesin mehil içerisinde bildirmeniz, aksi halde dava dilekçesindeki vakıaları inkar etmiş, ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile 100,00TL delil avansını yatırmanız gerektiği hususu ihtar olunur. ) Durusma Günü: 27/09/2023 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Tasfiye Memuru Kurtcebe KİREÇÇİ'ye ilanen tebliğ olunur.15/06/2023

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