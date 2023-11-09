T.C.

KEMALİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/50-51-52 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan/Kemaliye

MEVKİİ : Gümüşçeşme/Köyü

ADA VE PARSEL NO : Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Gümüşçeşme köyüne ait 173 ada 1 parsel, 173 ada 3 parsel ve 173 ada 11 parsel

VASIFLARI : Tarla

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :Mustafa Dönmez, Habip Riza Ertürk, Mehmet Ertürk, Yeter Çam, Hanife Gülsoy, Fatma Gülsoy, Fatma Kılıç, Vahap Kılıç, Hacer Kılıç, Hanife Öztürk, Osman Nazlıgil

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Bilfer Demir Cevheri Tesisi İltisak Hattı Proje Yapım İşi" kapsamında Sivas-Erzincan Konvansiyonel Demiryolu Hattı Kemaliye Çaltı İstasyonu, Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Gümüşçeşme Köyü sınırları içerisinde kalan yaklaşık 14.667,13m2'lik alaniçin2942sayılıKamulaştırma Kanununun 5.maddesigereğincekamulaştırmayayönelik"KamuYararıKararı"alınmasıveaynı kanunun 6. maddesi gereğince Bakanlığımızca onaylanması sonucu oluşacak "Kamu Yararı Kararı" ile kamulaştırma işlemlerinintamamlanmasınımüteakip6461sayılıTürkiyeDemiryoluUlaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde, kamulaştırma bedellerinin Bilfer Maden Demir İşletmeleri A.Ş. tarafından karşılanması kaydıyla, kamulaştırılan bu taşınmazın 49 yıllığına Bilfer Maden Demir İşletmeleri A.Ş. lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi Yönetim Kurulumuzun 18.05.2023 tarih ve 14/103 sayılı kararı ile kararlaştırılmış olup bu karar Kamulaştırma Kanunu'nun 6. maddesinin (g) bendine istinaden 537019 sayılı Bakanlık oluru ile onaylanmıştır. Yukarıda belirtilen kısımlarda TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü lehine dava açılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023-50-51-52 E. sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01927061