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T.C. KEMAH SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/145 Esas

KARAR NO : 2021/142 Karar

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Açılması (Noter) davası nedeniyle; HÜKÜM :

Müteveffa Yeter Kantekin'in vasiyetnamesinin açılıp okunmasına ilişkin talepte MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,

Dosyanın talebin niteliğine göre resen yetkili ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,

Gönderilecek talep dosyasına Kemah Noterliğinin 12/03/1985 tarih ve 267 yevmiye numaralıvasiyetname aslının eklenmesine,

Davanın niteliğine göre harç alınmasına yer olmadığına,

Yargılama giderinin yetkili mahkemece değerlendirilmesine,

Dair mirasçıların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık İstinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinden karar verildi.

Mahkememiz kararınınevvelce de bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan Mirasçı Gülveren KAZAN'a ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu ilamın gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra Mirasçı Gülveren KAZAN'a tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur.20/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01927500