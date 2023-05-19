T.C.KAYSERİ2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etmeve Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında HırsızlıksuçundanKader ve Sevgi kızı , 05/05/1997 Kozan doğumlu, sanıkHanım Durmuş hakkında Mahkememizin 07/03/2023 tarih ve 2019/700 Esas, 2023/173 karar sayılı kararıyla İş yeri dokunulmazlığınıihlal etme suçundan CMK'nun 116/2 maddesi gereğince 10 Ay Hapis cezasına, Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan CMK'nun 142/2-h maddesi gereğince 4 YIL 2 AY Hapis cezasına karar verildiği,

Katılan vekilinin 22/03/2023 tarihindekararın istinâfen kaldırılmasının istenildiği,

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilmediğinden gerekçeli kararın ve katılan vekilininistinaf taleplerininsanığa tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 19/04/2023

SANIK: HANIM DURMUŞ, Kader ve Sevgi kızı, 05/05/1997 KOZAN doğumlu,

#ilangovtr Basın no ILN01831398