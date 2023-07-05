T.C. KAYSERİ12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/270 Esas

Davacı Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Vekili tarafından davalılar Aynur Cangüder, Hava Serap Ut, Ülfet Erçevik, Akça Akcan, Tolga Akın, Mehmet aleyhine açılmış Tasarrufun İptali davasında davalı borçlu Mehmet Göksu Kayseri/Kocasinan ŞekerMah., 7078/13 Ada - Parsel, 3/32 Hisse,Ana Taşınmaz Nitelik: Arsalı Dükkan, , Kayseri/Talas Kiçiköy . Mah., 55/135 Ada - Parsel, 3/16 Hisse,Ana Taşınmaz Nitelik: Arsa, Kayseri/Talas Kiçiköy Mah., 55/170 Ada - Parsel, 3/16 Hisse,Ana Taşınmaz Nitelik: Arsa,Kayseri/Talas Kiçiköy Mah., 55/178 Ada - Parsel, 3/16 Hisse, Ana Taşınmaz Nitelik: Arsa, Kayseri/Talas Tablakaya Mah., 871/2 Ada - Parsel, 1 Hisse,Bağımsız Bölüm Nitelik: Mesken 1.Kat, Bağımsız Bölüm No:1, Kayseri/Talas Talas Mah., 559/8 Ada - Parsel, 1 Hisse, Bağımsız Bölüm Nitelik: Mesken, D 11 Blok, 7.Kati Bağımsız Bölüm No: 31 sayılı taşınmazlarını ve taşınmaz hisselerini diğer davalılara "pek aşağı bir bedelle" devir şeklinde gerçekleştirdiği, muvazaalı ve Kanun'a aykırı tasarruflarınİİK 277 ve devamı maddeleri uyarınca müvekkil şirket yönünden iptaline karar verilmesi, üçüncü kişilere devirlerin önlenmesi için taşınmazların ve taşınmaz hisselerinin tapu siciline İİK 281/2 maddesi mucibince teminatsız olarak ihtiyati haciz şerhi işlenmesi, İİK'nin 283.maddesi uyarınca, müvekkili ''davaya konu taşınmaz ve taşınmaz hisseleri üzerinde tapu kaydında tahsise mahal olmaksızın ve -varsa- davaya konu tasarruflardan sonra tesis edilen haciz - ipoteklerden önce gelmek kaydıyla'' Kayseri Genel İcra Dairesi 2020/132000 E. sayılı dosyasından cebri icra yolu ile satış yapma yetkisinin tanınması karar verilmesinin talep edildiği, 25/08/2022 ve 25/10/2022 tarihli tensip zabıtlarının, dava dilekçesinin, 25/08/2022 tarihli ihtiyati haciz ara kararının ve ön inceleme duruşma gününün davalılardan Mehmet Göksu'ya tüm aramalara rağmen adresi tespit edilmediğinden tensip zaptının, dava dilekçesinin, ihtiyati haciz ara kararının ve ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren HMK'nun 129.maddesinde yazılı unsurları içerecek şekilde İKİ HAFTALIK süre içinde ilk itirazları ile birlikte cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, yazılı delile dayanmanız halinde istenmesi için gerekli giderleri gider avansı olarak mahkeme veznesine yatırmanız, savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının cevap dilekçesi ile başlayacağı hususunun ve belirlenen 12/10/2023 günü ve saat 09:25'te duruşmaya gelmeniz ya da kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu duruşma günü tebliği yerine tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01853009