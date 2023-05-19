T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

KARAR NO : 2022/1429

Kayseri/ Sarıoğlan Asliye Ceza Mah.nin 08/10/2021 Tarih ve 2020/89 Esas,2021/212 sayılı kararı ile verilen, 2 YIL 6 AY HAPİS ve 10.000. TL APC istinaf incelemesi üzerine dairemize gönderilmiş olup Dairemizce yapılan istinaf incelemesi sonunda; Sanığın üzerine atılı dolandırıcılık suçundan verilen İlk derece Mahkemesinin kararının delil yetersizliği nedeniyle KALDIRILARAK, 5271 sayılı CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, bu husus dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığından, CMK'nın 280/1-a ve 303/1-a maddesi uyarınca istinafa konu karardaki hukuka aykırılığın bu şekilde DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE, 5271 CMK.nun 286. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere, 27/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen tebligat adresi tespit edilemediği, mernis adresinin bulunmadığı, gerekçeli karar tebliği edilmeyen; Sunullah ve Emine oğlu, 19/05/1977 doğumlu, Kayseri Talas Ardıç Köyü nüfusuna kayıtlı, LEVENT AYATA’ ya dairemiz kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dairemiz kararı sanık yönünden ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde hükme karşı, bir dilekçe ile , dairemize veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesine ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla, Temyiz yasa yoluna başvurabileceği aksi taktirde kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01831416