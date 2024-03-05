T.C. KAYSERİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TESCİL İLANI :



ESAS NO: 2023/200



Davacı,Hasan Ali Aktaş ile Davalı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle)davasının yapılan yargılamasında 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713.md gereğince ilan yapılmasına karar verildiğinden;

Dava konusu Kayseri ili Talas ilçesi Cebir mahallesiKöyiçi mevkii 114 ada 3 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde bulunan ve B harfiyle gösterilen 2.55 m² lik kadastro harici kısım ileKöyiçi mevki 114 ada 3 parsel sayılı taşınmazın batı kısmında bulunan ve A harfiyle gösterilen 94.70 m² lik kadastro harici kısım hakkında davacı Hasan Ali Aktaş tarafından açılan davada Türk Medeni Kanunun 713/1 maddesi uyarınca tapu kütüğünde kayıtlı olmayan taşınmazın hukuki sebebine dayalı olarak adına tescil talebinde bulunulmuş olup ilan tarihinden başlayarak 3 ay içinde TMK 713 deki şartların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz yada itiraz yerinde görülmezse ve davacıda iddiasını ispatlamış olursa dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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