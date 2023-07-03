T.C. KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Melikgazi Belediye Başkanlığı iledavalı Kıyasettin Mengüç arasında dava konusu Kayseri ili Melikgazi ilçesi Köşkmahallesi 12637 ada 1 parsel sayılı taşınmazla ilgili mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Kamulaştırma yapan idarenin Melikgazi Belediyesi olduğu, Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değ. 14. maddesi gereğince bu tebliğatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davasıya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları açmaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın adına tescil edileceği hak sahiplerinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri,mahkemece tespit olunacak kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası Kayseri Merkez Şube Müdürlüğüne yatırılacağı ilan olunur. 14/06/2023

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