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T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 00:00

 

T.C.
KAYSERİ
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

29/04/2024

Sayı : 2023/1054 Esas 
Konu : İlanen Tebliğ hk.

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Ali ve Emine'den olma 01/07/1914 doğumlu FATMA LİVİŞ'e dava dilekçesi ve duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri İli, Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi, 1762 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan,davalı FATMA LİVİŞ'in duruşmanın atılı bulunduğu 17/10/2024 günü saat 09:26'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı/karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28. madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02062646

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#Basın No ILN02062646#İlangovtr