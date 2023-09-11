T.C.KAYSERİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2019/245 Esas

KARAR NO : 2019/261 Karar

Konu: Gerekçeli kararın tebliği hk.

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/04/2019 tarihli ilamı ilehakkında2 Yıl 6 Ay Hapis ve 5000 TL.Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına kararı verilen Ahmad ve Safen oğlu, 14/07/1980 Marand doğumlu Javad GHOLAMIPOURDIZAJYEKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 üzerinde gazetede ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01889483