×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C.KAYSERİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.KAYSERİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 00:00

.

T.C.KAYSERİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2019/245 Esas
KARAR NO : 2019/261 Karar
Konu: Gerekçeli kararın tebliği hk.
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/04/2019 tarihli ilamı ilehakkında2 Yıl 6 Ay Hapis ve 5000 TL.Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına kararı verilen Ahmad ve Safen oğlu, 14/07/1980 Marand doğumlu Javad GHOLAMIPOURDIZAJYEKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 üzerinde gazetede ilanen tebliğine,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01889483 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01889483#İlangovtr