T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/325 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi, Karacaören Köyü

ADA NO : 125

PARSEL NO : 16

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 31184,91 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : YÜKSEL KAYA

SATİYE BORUCU

AHMET BORUCU

NAZİFE BORUCU

NUMEN BORUCU

ŞEVKET BORUCU

HASAN BORUCU

ATİYE BORUCU

BİRSEL MANAV

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/325 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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