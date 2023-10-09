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T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/325 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Daday İlçesi, Karacaören Köyü
ADA NO : 125
PARSEL NO : 16
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 31184,91 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : YÜKSEL KAYA
SATİYE BORUCU
AHMET BORUCU
NAZİFE BORUCU
NUMEN BORUCU
ŞEVKET BORUCU
HASAN BORUCU
ATİYE BORUCU
BİRSEL MANAV
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/325 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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