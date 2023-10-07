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T.C.
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/239 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Selalmaz Köyü
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 109
PARSEL NO : 37
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 158,02 m² irtifak,
MALİKİN ADI VE SOYADI : : ALİ SELALMAZ-19130343666
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/239 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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