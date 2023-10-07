T.C.

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/239 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Selalmaz Köyü

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 109

PARSEL NO : 37

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 158,02 m² irtifak,

MALİKİN ADI VE SOYADI : : ALİ SELALMAZ-19130343666

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/239 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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