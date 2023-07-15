T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli Merkez İlçesi, Gölkıyık Köyü/Mah.

ADA NO : 110 ada

PARSEL NO : 8 ve 10

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HÜSEYİN TOKAY-11105618014

2- REYHAN TOPRAKTAPAR-37573735022 -

3- ŞÜKRAN GÖZÜAÇIK-31144957172 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/167 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01860168