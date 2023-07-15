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T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/167

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli Merkez İlçesi, Gölkıyık Köyü/Mah.
ADA NO : 110 ada
PARSEL NO : 8 ve 10
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HÜSEYİN TOKAY-11105618014
2- REYHAN TOPRAKTAPAR-37573735022 -
3- ŞÜKRAN GÖZÜAÇIK-31144957172 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/167 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01860168

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#Basın No ILN01860168#İlangovtr