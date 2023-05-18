T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aleyhine mahkememizde açılan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile, 1.421,60-TL'nin ödeme tarihi olan 12/07/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Öz Or-sa Tur. Gıda tem taş. Kır. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti' den alınarak davacıya ödenmesine, Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 80,70 TL başvurma harcı 679,12 TL peşin harç olmak üzere toplam 759,82 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına, dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

İlan olunur.

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