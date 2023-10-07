T.C.

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/489 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Karacaören Köyü

ADA NO : 121

PARSEL NO : 37

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 445,79 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Songül Kısmet, İlyas Borucu, Nezahat Dönmez, Şerife Borucu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/489 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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