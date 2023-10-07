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T.C.
KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/489 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Daday ilçesi, Karacaören Köyü
ADA NO : 121
PARSEL NO : 37
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 445,79 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Songül Kısmet, İlyas Borucu, Nezahat Dönmez, Şerife Borucu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/489 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01901723