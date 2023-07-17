T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2021/662 Esas23/06/2023 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Elazığ ili,Kovancılar ilçesi, Tatar Mah. Cilt no:131 Hane no: 10 da kayıtlı Niyazi oğlu 24/06/1969 doğumlu gaipTC. 30835488896 - YÜCEL DOĞAN'ın,dava dilekçesinde belirtilen en son Küçükçiğli Mah. 8785 Sk. No: 10 D:2 adresinde ailesiyle birlikte ikamet ederken, 13/05/1993 tarihinde evden ayrıldığı, adreste Yücel Doğan adlı birinin olup olmadığı, sağ olup olmadığı, ölü ise hangi tarihte vefat ettiği, kayıp ise kaç yıldır kayıp olduğu, yakınları olarak kimlerin bulunduğu, ayrıca gaip Yücel Doğan'ın son yerleşim yeri adresinin neresi olduğu hususlarında bilgi ve görgüsü olanın mahkememiz dosyasına bildirilmesi 2.kez ilan olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 30835488896
ADI SOYADI : YÜCEL DOĞAN
BABA ADI : NİYAZİ
ANA ADI : SAKİNE
DOĞUM TARİHİ : 24/06/1969
DOĞUM YERİ : PALU
İKAMETGAH ADRESİ :
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