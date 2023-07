T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/662 Esas23/06/2023 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Elazığ ili,Kovancılar ilçesi, Tatar Mah. Cilt no:131 Hane no: 10 da kayıtlı Niyazi oğlu 24/06/1969 doğumlu gaipTC. 30835488896 - YÜCEL DOĞAN'ın,dava dilekçesinde belirtilen en son Küçükçiğli Mah. 8785 Sk. No: 10 D:2 adresinde ailesiyle birlikte ikamet ederken, 13/05/1993 tarihinde evden ayrıldığı, adreste Yücel Doğan adlı birinin olup olmadığı, sağ olup olmadığı, ölü ise hangi tarihte vefat ettiği, kayıp ise kaç yıldır kayıp olduğu, yakınları olarak kimlerin bulunduğu, ayrıca gaip Yücel Doğan'ın son yerleşim yeri adresinin neresi olduğu hususlarında bilgi ve görgüsü olanın mahkememiz dosyasına bildirilmesi 2.kez ilan olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 30835488896

ADI SOYADI : YÜCEL DOĞAN

BABA ADI : NİYAZİ

ANA ADI : SAKİNE

DOĞUM TARİHİ : 24/06/1969

DOĞUM YERİ : PALU

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN01860378