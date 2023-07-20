T.C. KARŞIYAKA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/890 Esas

KARAR NO : 2023/320

Hakaret, Silahla Tehdit, Kasten Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/04/2023 tarihli ilamının sanığı , İlhan ve Fatmaoğlu, 01/07/1984 doğumlu, Van, İpekyolu, Bahçivan mah/köy nüfusuna kayıtlı VOLKAN KAPUCUOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01862607