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T.C. KARŞIYAKA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. KARŞIYAKA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 00:00

İ L A N

DOSYA NO : 2021/890 Esas
KARAR NO : 2023/320
Hakaret, Silahla Tehdit, Kasten Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/04/2023 tarihli ilamının sanığı , İlhan ve Fatmaoğlu, 01/07/1984 doğumlu, Van, İpekyolu, Bahçivan mah/köy nüfusuna kayıtlı VOLKAN KAPUCUOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01862607

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#ILN01862607#İlangovtr